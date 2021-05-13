Эксперты: четверть российского населения можно отнести к категории малообеспеченных

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Около 25% населения России, или 36 млн человек, по международной методологии можно отнести к категории малообеспеченных, так как их доход ниже 60% от медианного, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"В коронавирусном 2020 году 24,6% населения России, или 36 млн человек, имели доход ниже 60% от медианного. Таким образом, четверть российского населения можно отнести к категории малообеспеченных - согласно международной методологии, люди с соответствующими доходами рискуют столкнуться с бедностью", - отмечается в исследовании.

Таких россиян в два раза больше, чем официально бедных (под российское определение бедности подпадают лица, чей ежемесячный доход не достигает прожиточного минимума - 11,3 тыс. руб.), указывают эксперты. В 2020 году число малоимущих россиян, официально находящихся за чертой бедности, составило 17,8 млн человек, или 12,1% населения.

Эксперты отмечают, что медианный доход является более релевантным показателем для оценки благосостояния основной части населения по сравнению со средним доходом, поскольку последний завышается из-за заработков богатых граждан. "В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и европейских государствах для оценки относительной бедности используются три пороговых значения - 60%, 50% и 40% от национального медианного располагаемого дохода. Доход на уровне 60% от медианного обозначает "черту риска бедности" - люди с доходами ниже этого значения балансируют на грани бедности. В качестве непосредственно черты бедности обычно используется порог в 50% от медианного дохода, а доходы ниже 40% от медианного являются критерием крайней бедности", - поясняют эксперты.

В 2020 году в России медианный доход в среднем по стране составил 27 тыс. руб., 60% от этой суммы - 16,2 тыс. руб., 50% - 13,5 тыс. руб. По оценкам экспертов, из-за существенного территориального имущественного расслоения медианный доход от региона к региону отличается в 4,8 раза, в то время как региональные прожиточные минимумы разнятся лишь в 2,6 раза.

"Больше всего людей с низкими относительно своего региона доходами оказалось в богатых субъектах: в нефтегазовых Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе, Москве, на Чукотке и Сахалине - где за приличными средними заработками скрывается высокое имущественное расслоение. А наименьшая доля населения с доходами ниже 60% от медианных наблюдается в небогатых Карачаево-Черкесии, Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии и Ингушетии - разница между бедными и "середняками" в таких регионах фактически стирается", - отмечается в исследовании.