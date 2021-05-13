Страны ЕАЭС 1 июля запустят совместный проект по поиску вакансий и резюме

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запустят 1 июля совместный цифровой проект "Работа без границ" по поиску информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ по итогам встречи замглавы министерства Дмитрия Вольвача и министра ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегама Варданяна.

"Обсуждался запуск первого совместного цифрового проекта "Работа без границ", намеченный на 1 июля, перспективы его дальнейшего развития и формирование первой цифровой экосистемы в Евразийском экономическом союзе. Проект "Работа без границ" - поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных информационных системах государств - членов Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в России это портал "Работа в России", информационными партнерами которого являются и аналогичные крупные коммерческие ресурсы, например, "Яндекс.Работа".

"Считаю запуск проекта очень своевременным. Постепенное восстановление стран ЕАЭС от последствий пандемии, безусловно, потребует привлечения квалифицированных кадров в перспективные сектора экономики. Запуск совместного цифрового продукта по поиску вакансий и резюме кандидатов может увеличить мобильность экономически активного населения ЕАЭС и сбалансировать рынок труда", - отметил Вольвач.

По его словам, создание удобных платформенных решений, цифровизация бизнес-процессов, нацеленная на устранение барьеров для ведения бизнеса, и улучшение качества жизни людей - безусловные приоритеты Союза.

В ходе встречи обсуждались также дальнейшие подходы по совершенствованию проекта "Работа без границ" в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных лидерами стран ЕАЭС.