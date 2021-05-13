"Лента" сообщила о полученных от поставщиков уведомлениях о повышении цен

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Торговая сеть "Лента" получает от поставщиков уведомления о повышении цен на социально значимые товары, сообщили ТАСС в компании.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Мы получаем уведомления о повышении цен от поставщиков социально значимых товаров. Повышения на полке обычно существенно отстают от повышений закупочных цен, и мы понимаем, что для стабилизации ситуации с ценами требуются совместные усилия поставщиков и торговли. Мы находим заявленные повышения в основном обоснованными, но чтобы не допустить существенного повышения цены для потребителя, дополнительно инвестируем в цену за счет собственной маржи", - сообщили в компании.

ТАСС направил запрос в ФАС, "Руспродсоюз", а также в X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнит", Auchan, Metro.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на письмо директора по стратегии и развитию закупок сети Елены Москаленко от 30 апреля, что "Лента" предложила поставщикам социально значимых продуктов первой необходимости воздержаться от повышения цен как минимум до конца третьего квартала.

Перечень товаров установлен правительством в июле 2010 года, это мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель.