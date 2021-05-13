МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Альфа-банк приобретет до 20% капитала Etalon Group у акционеров компании после завершения сделки по допразмещению акций девелопера среди существующих акционеров. Об этом говорится в сообщении "АФК "Система".

Ранее девелопер Etalon Group разместил на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет 30% от общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии.

"АФК "Система" заключила с АО "Альфа-банк" соглашение о беспоставочном свопе (конверсионная сделка - прим. ТАСС) в отношении глобальных депозитарных расписок компании, предполагающее переход исключительно имущественных, но не голосующих прав, в рамках исполнения которого банк планирует приобрести в совокупности до 20% капитала компании в форме ГДР посредством их приобретения как у текущих акционеров компании (включая компанию Capgrowth), так и в ходе участия банка в последующем предложении компанией ГДР, которое должно состояться по завершении размещения среди акционеров", - говорится в сообщении. Соглашение своп заключено сроком на 30 месяцев, с учетом ряда случаев досрочного прекращения, предусмотренных соглашением, отмечается в сообщении.