Google оштрафовали в Италии на €100 млн за злоупотребление доминирующим положением

РИМ, 13 мая. /ТАСС/. Управление по охране конкуренции и рынка Италии оштрафовало американскую компанию Google более чем на €100 млн за злоупотребление доминирующим положением. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе антимонопольного управления.

"Антимонопольное ведомство оштрафовало более чем на €100 млн (102 084 433,91) компании Alphabet Inc., Google LLC и Google Italy S.r.l. за нарушение статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза", - говорится в заявлении. Как сообщил регулятор, штраф связан с отказом интернет-гиганта разместить в своем цифровом магазине Google Play стороннее приложение для поиска зарядных станций для электромобилей.

"Благодаря операционной системе Android и магазину Google Play компания Google занимает доминирующее положение, которое позволяет ей контролировать доступ разработчиков приложений к конечным пользователям. Следует напомнить, что в Италии около 75% смартфонов работают на Android", - отмечается в документе.