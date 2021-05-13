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В кабмине заявили, что цены на продовольственные товары в России стабилизируются

Вице-премьер Андрей Белоусов поручил ответственным министерствам ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в РФ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Цены на продовольственные товары в России стабилизируются, однако особого внимания все еще требует ряд позиций: яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар, сообщается на сайте правительства по итогам совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова по мониторингу цен на социально значимые товары.

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"На совещании были проанализированы данные о потребительской инфляции в России за апрель 2021 года - в годовом выражении она замедлилась до 5,52%. Также обсудили ситуацию с продовольственными товарами, цены на которые постепенно стабилизируются. Особого внимания все еще требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар", - говорится в сообщении.

По итогам совещания Белоусов поручил ответственным министерствам ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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