ВТБ в апреле утроил выдачу кредитов наличными населению

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ в апреле 2021 года выдал 122 млрд рублей в виде кредитов наличными физическим лицам. Это в три раза превышает показатель того же месяца годом ранее, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"В апреле ВТБ выдал 150 тыс. кредитов наличными на сумму 122 млрд рублей, что стало рекордным показателем для банка за всю историю и в три раза превышает результат апреля прошлого года", - отмечается в сообщении.

Всего с начала этого года клиенты ВТБ оформили уже около 500 тыс. потребительских кредитов на сумму более 420 млрд рублей, что на 75% выше показателя за январь - апрель 2020 года. Портфель банка в этом сегменте превысил 1,6 трлн рублей, рост с начала года - на 9%, уточнили в ВТБ.

Кредит наличными в ВТБ можно получить на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет.