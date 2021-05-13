Владельцев сайтов с аудиторией более 0,5 млн россиян обяжут открывать филиалы в РФ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян будут обязаны открывать официальные представительства в РФ. Такая норма содержится в законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний, сообщил в четверг глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях", - написал Хинштейн в Telegram-канале.