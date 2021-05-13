{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Владельцев сайтов с аудиторией более 0,5 млн россиян обяжут открывать филиалы в РФ

Такая норма содержится в законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян будут обязаны открывать официальные представительства в РФ. Такая норма содержится в законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний, сообщил в четверг глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

Теги
Россия
Ростех разработал систему обнаружения взрывчатых веществ и химикатов в воздухе
Максимальный радиус действия комплекса составляет 30 метров
Читать полностью