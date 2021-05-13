Зеленский подписал закон, позволяющий ограничивать импорт электроэнергии из России

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет полномочия национальному регулятору в сфере энергетики ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Верховной рады.

"Возвращено с подписью президента", - говорится в сообщении.

В то же время в офисе главы государства отметили, что Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи", принятый Верховной Радой 15 апреля 2021 года. Этот закон, среди прочего, дает полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии до конца текущего года. Это может быть сделано, если регулятор отменит результаты аукционов по доступу к межгосударственным электросетям для поставок электроэнергии из России и Белоруссии.

В январе на Украине были возобновлены аукционы по доступу компаний-трейдеров к межгосударственным линиям электропередачи, в том числе с Россией. В компании "Укрэнерго" подтвердили, что с 1 февраля Украина вновь начала получать электроэнергию со стороны РФ. Кроме того, Киев также получал электроэнергию из Белоруссии. Между тем, в Минэнерго Украины заявляли, что ведомство выступает против импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии, однако вынуждено было это делать в прошлый отопительный сезон из-за угрозы веерных отключений электричества в стране.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. В апреле 2020 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг прекратила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии на период пандемии. Постановление регулятора было отменено 16 декабря 2020 года. Это стало возможным по причине того, что в соответствии с переходными положениями к закону Украины о рынке электроэнергии 31 декабря 2020 года закончились полномочия регулятора ограничивать доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами энергетического сообщества, - Белоруссией и Россией.