Российские авиакомпании могут увеличить выручку на четверть в 2021 году

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Крупнейшие авиакомпании России (на которые приходится около 94% всего пассажиропотока) в 2021 году могут увеличить выручку на 22-27% по отношению к 2020 году, до 800-830 млрд рублей, пишут аналитики в Национальном рейтинговом агентстве (НРА), сообщает газета "Коммерсантъ".

В НРА рассматривают два сценария. Оба зависят от темпов открытия международного сообщения.

При условии значимого расширения авиасообщения с другими странами летом этого года трафик на международных линиях может достигнуть 15 млн пассажиров (13 млн в 2020 года). На внутренних линиях пассажиропоток может составить 72 млн человек (практически уровень 2019 года).

При более медленном восстановлении международного авиасообщения пассажиропоток внутри России сможет вернуться к допандемийному показателю в 73 млн человек. Международный трафик при этом достигнет всего 12 млн пассажиров.

Операционный убыток авиакомпаний, по прогнозам НРА, составит по итогам года 70 млрд рублей (против 134 рублей в 2020 году).