Посол РФ: в решении о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты России нет политики

МИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Новый посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что решение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ продиктовано экономическими соображениями, и в этом не стоит искать политической подоплеки. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

"Беларусь сама приняла это решение. И, более того, всякое экономическое решение основано прежде всего на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики. Бизнес, как и деньги, любит тишину, предсказуемость, стабильность", - сказал посол в четверг журналистам в ходе церемонии вручения верительных грамот президенту республики Александру Лукашенко. Он добавил, что, если белорусским партнерам выгодно работать через российские порты, российская сторона будет только рада.

Российский дипломат отметил, что во время своей дипломатической миссии в Белоруссии он намерен делать акцент на плодотворной, взаимовыгодной и эффективной совместной работе.

Лукашенко принял в четверг верительные грамоты нового посла России и дипломатов еще пяти стран.

19 февраля Россия и Белоруссия заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Документ предусматривает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов в российских морских портах в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 млн т бензина, мазута и масла - в 2021 г. Кроме этого, Россия и Белоруссия планируют, помимо поставок нефтепродуктов, проработать условия экспорта и других грузов через российские порты (в частности, белорусских калийных удобрений и леса).