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Кабмин компенсирует туроператорам около 1 млрд руб. за вывоз россиян из Турции и Танзании

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство России направит порядка 1 млрд рублей на поддержку туроператоров, вывозивших россиян из Турции и Танзании. Об этом заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Открывая заседание кабинета министров, он предложил обсудить новые меры поддержки туроператоров. Как напомнил премьер, в связи со вспышками коронавируса в Турции и Танзании было приостановлено авиационное сообщение с этими странами.

"Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тыс. человек. Выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, 1 млрд рублей для компенсации их затрат", - указал Мишустин.

Теги
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