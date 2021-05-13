Москва в 2020 году поставила кабели и электромонтажные устройства в 91 страну мира

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московские экспортеры поставили в 2020 году кабели и электромонтажные устройства на сумму более $68 млн в 91 страну. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В прошлом году столичные экспортеры кабельной продукции и электромонтажных устройств поставили свою продукцию в 91 страну на сумму $68,07 млн. Среди новых рынков сбыта - Албания, Хорватия, Греция, Сейшелы, Южный Судан, Уругвай, Эфиопия, Марокко, Коста-Рика, Филиппины и Ирландия", - сказал руководитель департамента Александр Прохоров.

В департаменте отметили, что Москва - один из лидеров по поставкам кабелей и электромонтажных устройств среди российских регионов. В 2020 году столичный экспорт этой продукции составил 14,6% от общероссийского показателя.

Он уточнил, что в товарную группу "кабельная продукция и электромонтажные устройства" входит широкий список товаров. Если говорить о структуре экспорта, то первое место принадлежит непосредственно кабельной продукции, в 2020 году ее экспортировали за рубеж на $59,14 млн. На втором месте электрические изоляторы, объем экспорта составил $8,53 млн. За два первых месяца этого года московские компании экспортировали кабельную продукцию и электромонтажные устройства на $8,29 млн.

По данным Центра поддержки и развития экспорта "Моспром", больше всего московской продукции закупили такие страны, как Казахстан - на $17,62 млн, Беларусь - $15,89 млн, Саудовская Аравия - $4,81 млн, Индия - $2,57 млн и Узбекистан - $2,52 млн. Проанализировав состояние отрасли кабельной продукции и электромонтажных устройств, а также оценив динамику экспорта, аналитики Центра "Моспром" определили ключевые направления развития экспортной деятельности для московских компаний.

"Если компания хочет развивать экспорт в странах Африки и Ближнего Востока, то специалисты Центра советуют обратить внимание на Марокко, Саудовскую Аравию, Алжир, Египет и Южную Африку. Наибольшую заинтересованность в импорте столичной продукции показывает Азиатско-Тихоокеанский регион, также высоким потенциалом сбыта обладают рынки стран Латинской Америки, в частности Аргентина, Перу и Мексика", - добавила генеральный директор Центра "Моспром" Наталья Шувалова.