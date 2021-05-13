Погрузка на ВСЖД составила 4,9 млн тонн в апреле

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") в апреле 2021 года составила 4,9 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем годом ранее, следует из сообщения магистрали.

Грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% и составил 17,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 5,6%, до 21,5 млрд тонно-км.

По итогам четырех месяцев 2021 года погрузка составила 19,1 млн тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 6,1%.

Всего за период на ВСЖД погружено:

- каменного угля - 8,5 млн тонн (-8,8% январю-апрелю 2020 года);

- нефти и нефтепродуктов - 2,9 млн тонн (-0,2%);

- лесных грузов - 2 млн тонн (-7,6%);

- руды железной - 1,5 млн тонн (-23,3%);

- строительных грузов - 516 тыс тонн (+3,5%);

- промышленного сырья - 424,7 тыс тонн (-19,4%);

- химикатов - 156 тыс тонн (-17%);

- лома черных металлов - 145,2 тыс тонн (+45,1%);

- цемента - 123 тыс тонн (+5,1%);

- химических и минеральных удобрений - 71,2 тыс тонн (-17,2%);

- зерна - 30,2 тыс тонн (+131,2%).

Грузооборот с начала 2021 года составил 68,5 млрд тарифных тонно-км (-3,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 86,6 млрд тонно-км (-4,3%).

Погрузка на сети РЖД в апреле 2021 года увеличилась на 6,9% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее, до 107,8 млн тонн. Грузооборот за апрель 2021 года составил 225,2 млрд тарифных тонно-км (+8%). За январь - апрель 2021 года отправлено 414,9 млн тонн различных грузов, что на 1,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Грузооборот с начала 2021 года составил 860,1 млрд тарифных тонно-км (+3,6%).

