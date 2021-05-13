Мишустин заявил, что властям предстоит увеличить выпуск качественного бензина на НПЗ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российским властям предстоит увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Он отметил, что кабмин в четверг рассмотрит проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли на ближайшие 15 лет. Как считает премьер, властям страны "предстоит решить серьезные задачи".

"Серьезно увеличить долю отечественных технологий, оборудования и программного обеспечения - не менее чем до 80%. Увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на российских НПЗ - не менее 70% уже к 2030 году", - перечислил он.

Среди других задачи Мишустин назвал создание продуктов и услуг с принципиально новыми характеристиками, сохранение высокой конкурентоспособности на традиционных рынках энергоресурсов.

Говоря о проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли, премьер отметил, что в нем "даются возможные сценарии добычи нефти и попутного газа, движения спроса на нефтепродукты, а также показаны пути развития нефтепереработки и трубопроводного транспорта". Кроме того, в документе определяются основные направления инновационного развития и импортозамещения, государственной политики, включая меры регулирования.