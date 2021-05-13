{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мишустин заявил, что властям предстоит увеличить выпуск качественного бензина на НПЗ

Кабмин в четверг рассмотрит проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли на ближайшие 15 лет

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российским властям предстоит увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Он отметил, что кабмин в четверг рассмотрит проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли на ближайшие 15 лет. Как считает премьер, властям страны "предстоит решить серьезные задачи".

"Серьезно увеличить долю отечественных технологий, оборудования и программного обеспечения - не менее чем до 80%. Увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на российских НПЗ - не менее 70% уже к 2030 году", - перечислил он.

Среди других задачи Мишустин назвал создание продуктов и услуг с принципиально новыми характеристиками, сохранение высокой конкурентоспособности на традиционных рынках энергоресурсов.

Говоря о проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли, премьер отметил, что в нем "даются возможные сценарии добычи нефти и попутного газа, движения спроса на нефтепродукты, а также показаны пути развития нефтепереработки и трубопроводного транспорта". Кроме того, в документе определяются основные направления инновационного развития и импортозамещения, государственной политики, включая меры регулирования.

Теги
Россия
Палестино-израильский конфликт
"Аэрофлот" отменит рейсы между Москвой и Тель-Авивом 14 мая
Аналогичное решение приняли United Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways
Читать полностью