Наблюдение и внешнее управление перестанут применяться при банкротстве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство России решило скорректировать процедуру банкротства и отказаться от наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления как от мер, не оправдавших себя. Вместо этого планируется применять реабилитационную и ликвидационную процедуры, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

Он отметил, что правительство подготовило законопроект, который должен скорректировать процедуру банкротства. В нем максимально сбалансированы интересы всех участников. "Для этого отказываемся от таких процедур, как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление. Они себя не оправдали", - подчеркнул Мишустин.

Вместо этого, по его словам, кабмин предлагает применять реабилитационную и ликвидационную процедуры. "Теперь кредитор или должник получит возможность обратиться в суд не только с заявлением о банкротстве, но и с просьбой о реструктуризации долгов", - пояснил премьер.