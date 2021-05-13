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В ЦБ прогнозируют рост ВВП по итогам 2021 года ближе к 4%

При этом в долгосрочном плане стоит ориентироваться на ежегодный рост около 2%, подчеркнул глава департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Рост российской экономики в 2021 году будет ближе к 4%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на конференции в четверг.

"В этом году рост [экономики], по-видимому, будет ближе к 4%", - сказал он.

При этом Тремасов отметил, что в долгосрочном плане стоит ориентироваться на ежегодный рост около 2%.

Согласно последним прогнозам регулятора, восстановительная динамика российской экономики достигнет своего пика в 2021 году, после чего темпы прироста ВВП будут постепенно возвращаться к потенциальным. Так, по прогнозу ЦБ РФ, в 2021 году российский ВВП вырастет на 3-4%. В последующие годы темпы прироста ВВП составят 2,5-3,5% в 2022 году и 2-3% в 2023 году.

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