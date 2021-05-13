Перевозки пассажиров на ДВЖД увеличились на 90,4% в апреле 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в апреле 2021 года увеличились на 90,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 729 тыс. человек, следует из сообщения магистрали.

Из них в пригородном сообщении было отправлено 488 тыс. пассажиров (+77,4%), в дальнем следовании - 241 тыс. человек (рост в 2,2 раза).

Пассажирооборот составил 156 млн пасс-км, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, в том числе в пригородном сообщении - 25 млн пасс-км (рост в два раза), в дальнем следовании - 131 млн пасс-км (+33,2%).

Всего за четыре месяца 2021 года на ДВЖД было отправлено 2 млн человек (+3,8% к аналогичному периоду прошлого года). Из них в пригородных поездах - 1,71 млн человек (+4,3%), в поездах дальнего следования - 898 тыс. человек (+3%).

Пассажирооборот увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 596 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 91 млн пасс-км (+12,4%), в дальнем следовании - 505 млн пасс-км (+1,3%).

Перевозки пассажиров по сети РЖД в апреле составили 90,8 млн человек, что более чем в три раза превышает показатель апреля 2020 года. В пригородном сообщении перевезено 84,1 млн пассажиров (рост в три раза), в дальнем следовании - 6,7 млн (рост в четыре раза).

Пассажирооборот в апреле 2021 года составил 7,2 млрд пасс-км, более чем в три раза превысив аналогичный показатель 2020 года.

Всего за январь - апрель 2021 года отправлено 313,8 млн пассажиров (+9,3% к январю - апрелю 2020 года), из них в пригородном сообщении перевезено - 289,6 млн пассажиров (+10,2%), в дальнем следовании - 24,2 млн пассажиров (на уровне прошлого года). Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2021 года снизился на 2,8% к уровню прошлого года и составил 25,8 млрд пасс-км.