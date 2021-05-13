"Аэрофлот" отменит рейсы между Москвой и Тель-Авивом 14 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменит 14 мая оборотный рейс между Москвой и Тель-Авивом (Израиль), сообщили ТАСС в компании. Как уточнили в "Аэрофлоте", рейс будет отменен из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион.

"Аэрофлот" не первая мировая авиакомпания, которая приостанавливает рейсы в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта: ранее такое решение приняли United Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways.

"В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) Аэрофлот 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево - Тель-Авив - Шереметьево", - отметили в компании.