Перевозки контейнеров по сети РЖД за четыре месяца выросли на 15,5%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Перевозки груженых и порожних контейнеров по сети РЖД по итогам января - апреля 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 15,5%, до 2 млн 46,5 тыс. TEU (аналог 20-футового контейнера), говорится в сообщении компании.

Во внутреннем сообщении отправлено 784,2 тыс. TEU (+6,5%), в экспортном - 515,9 тыс. TEU (+8,9%), в импортном - 428,3 тыс. TEU (+17,9%), в транзитном - 318,2 тыс. TEU (рост - в 1,6 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 22,8% и превысило 1,4 млн TEU (перевезено 20,2 млн тонн грузов, +18,1%). Среди лидеров по динамике погрузки: зерно (рост в 4,4 раза), промышленные товары (рост в 1,5 раза), метизы (рост в 1,5 раза), автомобили и комплектующие (рост на 31,4%).