Перевозки пассажиров на ГЖД увеличились в 2,5 раза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. В границах Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") отправлено в апреле 2021 года более 2,6 млн пассажиров, что в 2,5 раза к апрелю 2020 года, следует из сообщения магистрали.

Из них в дальнем следовании отправлено 491 тыс. человек (рост в пять раз к 2020 году), в пригородном сообщении - более 2,1 млн человек (рост в два раза к 2020 году).

Пассажирооборот составил 563 млн пасс-км (рост в 3,5 раза), в том числе в дальнем следовании - 478 млн пасс-км (рост в четыре раза к уровню 2020 года), в пригородном сообщении - 84,5 млн пасс-км (рост в 2,5 раза).

Всего по итогам четырех месяцев 2021 года с вокзалов и станций ГЖД отправлено более 9,3 млн пассажиров, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В дальнем следовании отправлено 1,9 млн пассажиров (+3%), в пригородном сообщении - порядка 7,4 млн (-2,1%).

Пассажирооборот составил 2,1 млрд пасс-км (-3,8%), в том числе в дальнем следовании 1,7 млрд пасс-км (-4,5%), в пригородном сообщении - более 306 млн пасс-км (+0,9%).

Перевозки пассажиров по сети РЖД в апреле составили 90,8 млн человек, что более чем в три раза превышает показатель апреля 2020 года. В пригородном сообщении перевезено 84,1 млн пассажиров (рост в три раза), в дальнем следовании - 6,7 млн (рост в четыре раза).

Пассажирооборот в апреле 2021 года составил 7,2 млрд пасс-км, более чем в три раза превысив аналогичный показатель 2020 года.

Всего за январь - апрель 2021 года отправлено 313,8 млн пассажиров (+9,3% к январю - апрелю 2020 года), из них в пригородном сообщении перевезено - 289,6 млн пассажиров (+10,2%), в дальнем следовании - 24,2 млн пассажиров (на уровне прошлого года). Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2021 года снизился на 2,8% к уровню прошлого года и составил 25,8 млрд пасс-км.