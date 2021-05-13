Законопроект об обязательном открытии филиалов в РФ коснется Facebook, YouTube и Telegram

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий владельцев иностранных интернет-ресурсов с ежедневной аудиторией свыше 0,5 млн россиян открывать официальные представительства в РФ, затронет крупнейшие соцсети, мессенджеры и платформы, включая Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, WhatsApp и Telegram. Об этом в четверг сообщил один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Среди них, очевидно, будут социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, сторы, поисковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы, онлайн-игры и т. д. Например, под требования [законопроекта] точно попадают Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что приведенный список не является полным и окончательным.

Говоря о критериях отнесения к указанному списку, депутат уточнил, что речь идет о компаниях, которые "распространяют информацию на русском языке, таргетируют рекламу на российских потребителей, получают прибыль от деятельности в России, обрабатывают персональные данные россиян и имеют не менее 500 тыс. человек ежедневной аудитории" в России.

Цифровая платформа​​​​

Член комитета Госдумы по информполитике также сообщил, что законопроект, обязывающий владельцев иностранных интернет-ресурсов с ежедневной аудиторией свыше 0,5 млн россиян открывать официальные представительства в РФ, предусматривает создание цифровой платформы для обмена юридически значимой информацией с иностранными интернет-компаниями.

"Роскомнадзор запустит цифровую платформу для обмена юридически значимой информацией с зарубежными интернет-компаниями, ведущими бизнес в России. Каждая компания, соответствующая набору определенных критериев, должна будет зарегистрироваться на платформе и открыть там личный кабинет. Это прописывается в законопроекте", - написал Горелкин.

По его словам, взаимодействие с зарубежными IT-компаниями постараются организовать "в режиме одного окна". "Поэтому личный кабинет платформы взаимодействия будет интегрирован с личным кабинетом налогоплательщика. На мой взгляд, это оптимальный технологический способ администрирования иностранных IT-компаний", - добавил парламентарий.

Как ранее уточнял глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, отказ от открытия филиала в РФ может повлечь за собой запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом, запрет на проведение платежей в его адрес, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Кроме того, планируется информировать пользователей соответствующих интернет-платформ о нарушении российского законодательства, сообщал парламентарий.

В четверг в пресс-службе комитета Госдумы по информполитике ТАСС уточнили, что законопроект внесут в нижнюю палату на следующей неделе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству РФ до 1 августа представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в России.