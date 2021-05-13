Росавиация рекомендовала авиакомпаниям облетать район палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Росавиация в связи с обострением палестино-израильского конфликта рекомендовала авиакомпаниям РФ оперативно мониторить аэронавигационную информацию и выбирать альтернативные маршруты полетов, говорится в сообщении агентства.

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"Росавиация в связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов РФ при выполнении международных воздушных перевозок рекомендует российскими эксплуатантам воздушных судов [….] осуществлять выбор наиболее безопасных (альтернативных) маршрутов и режимов полетов, гарантирующих безопасное выполнение международных воздушных перевозок", - отмечается в сообщении Росавиации.

Также агентство рекомендует перевозчикам оперативно отслеживать аэронавигационную информацию и "предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее". Более того, Росавиация отметила необходимость при выполнении рейсов в этом регионе "особое внимание уделять уровню профессиональной подготовки членов экипажей".

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" заявила об отмене 14 мая рейса из Москвы в Тель-Авив. Также о прекращении полетов в Израиль уже сообщили United Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways.