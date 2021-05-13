Минпромторг предложил увеличить финансирование программы скидок по сельхозтехнике

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает увеличить финансирование программы поддержки приобретения аграриями российской сельхозтехники в этом году минимум на 4 млрд рублей с нынешних 10 млрд рублей, сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения министерства Мария Елкина. По ее словам, дополнительная потребность в субсидиях оценивается примерно в 5 млрд рублей.

Елкина напомнила, что постановление правительства 1432 предполагает выдачу субсидий производителям сельхозтехники для продажи ее аграриям на льготных условиях. В этом году на субсидирование выделено 10 млрд рублей, из них 2 млрд рублей уже выданы производителям.

"Мы собрали потребность в дополнительных объемах финансирования наших сельхозмашиностроителей, дополнительная потребность составляет порядка 5 млрд рублей. Мы уже написали доклад в правительство, что нам как минимум (на) 4 млрд (рублей) в этом году хотелось бы увеличить объем финансирования на программу 1432", - сказала она на совещании в Совете Федерации. "Рост идет очень большой, потребность есть, соответственно, потребность дополнительного финансирования механизма также есть", - пояснила директор департамента.

По ее словам, с начала года до 5 мая производители поставили аграриям в рамках программы около 8 тыс. единиц техники, общий размер предоставленной скидки достиг 4 млрд рублей.

Кроме того, Минпромторг ищет источники финансирования для увеличения финансирования аналогичной программы субсидирования производителей пищевого оборудования, сказала она. В этом году на эти цели планируется выделить 1,2 млрд рублей.