Правительство предложило дополнительно выделить 6 млрд рублей на развитие села в 2021 году

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство России может дополнительно выделить 6 млрд рублей на программу развития сельских территорий в 2021 году, в том числе 2 млрд рублей на сельскую ипотеку. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

"Мы вместе с депутатским корпусом просим вас поддержать дополнительное выделение средств в текущем году на мероприятия программы в объеме 6 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей на сельскую ипотеку", - сказала она, обращаясь к главе государства.

По ее словам, это позволит профинансировать для 35 тыс. семей приобретение 2 млн кв. м жилья, построить 198 объектов инфраструктуры в 27 регионах, а также финансировать 555 проектов по благоустройству населенных пунктов в 76 регионах. Вице-премьер напомнила, что программа комплексного развития сельских территорий стартовала в 2020 году. Она позволяет улучшить ситуацию с жильем, образованием и здравоохранением на селе, выровнять уровень жизни городского и сельского населения. Абрамченко отметила, что, по данным Росстата, на сельских территориях, в населенных пунктах до 30 тыс. человек, проживает 36 млн человек.

"Мероприятия госпрограммы за первый год ее реализации были направлены на улучшение условий жизни более 6 миллионов человек, это 16% всей численности сельского населения в нашей стране. За год было создано более 15 тыс. новых рабочих мест", - сообщила Абрамченко. По ее словам, самым востребованным инструментом программы является "сельская ипотека". Она выдается по низкой ставке - максимум 3% годовых. За 2020 год в уполномоченные банки, их было 9, поступило более 238 тыс. заявок на сумму, превышающую 445 млрд рублей. Кроме того, было одобрено кредитов на сумму, превышающую 87 млрд рублей, что позволило обеспечить комфортным жильем более 45 тыс. семей.

Второе направление госпрограммы связано с развитием необходимой инфраструктуры. "В 2020 году было запущено почти 400 проектов, связанных с комплексным развитием сельских территорий в 47 регионах, которые предусматривают строительство, реконструкцию или капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры", - сообщила Абрамченко.