Путин поручил проработать вопросы обеспечения темпов выполнения программы развития села

НОВО-ОГАРЕВО, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину продумать меры по выполнению в полном объеме госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

На совещании с членами правительства в четверг глава государства поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко представить доклад о том, как идет реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий в 2020-2021 годах. "У нас, к сожалению, было определенное сокращение объемов финансирования в прошлом году и в этом", - констатировал Путин.

"Я бы попросил председателя правительства, коллег подумать над тем, что можно сделать для того, чтобы эта программа темпы не сбавляла", - отметил президент.

Средства на развитие села в 2021 году

Путин пообещал поддержать выделение 6 млрд рублей на программу комплексного развития сельских территорий в 2021 году.

"Я надеюсь, что соответствующие межведомственные согласования будут проведены. Конечно, эта программа востребована, 45 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия. Если такое выделение средств позволит улучшить жилищные условия еще 35 тыс. семей, то это достаточно хороший эффект. Разумеется, это будет поддержано", - сказал глава государства.

Вице-премьер напомнила, что ранее Путин поручал подумать над дальнейшим развитием программы комплексного развития сельских территорий. Она сообщила, что 12 мая во время отчета правительства в Госдуме депутаты отмечали большую востребованность мероприятий этой госпрограммы. "Мы просим вас поддержать выделение в текущем году дополнительно 6 млрд рублей на реализацию мероприятий данной программы, в том числе 2 млрд рублей - на программу сельской ипотеки", - обратилась Абрамченко к Путину.

По словам замглавы правительства, это позволит профинансировать приобретение для 35 тысяч семей 2 млн кв. м. жилья, построить 198 объектов инфраструктуры в 27 регионах, а также финансировать 555 проектов по благоустройству населенных пунктов в 76 регионах.