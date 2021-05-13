Котяков: общее число безработных в России в марте составило менее 4,1 млн человек

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Уровень общей безработицы в России составил 5,4% по итогам марта 2021 года, общее число безработных опустилось ниже 4,1 млн человек. Об этом в четверг заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"По данным Росстата, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в марте составил 5,4%. Это менее 4,1 млн человек. Напомню, на пике в августе уровень безработицы составлял 6,4%", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он добавил, что снижается и число зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан. "По состоянию на 12 мая это уже менее 1 млн 530 тыс. человек. Из них почти 700 тыс. граждан стоят на учете с прошлого года", - отметил министр.

По словам Котякова, более 640 тыс. человек трудоустроены в России по состоянию на конец марта, однако необходимо обеспечить занятость еще порядка 975 тыс. человек для достижения допандемических показателей.

"Для достижения целевого результата необходимо обеспечить занятость еще почти для 975 тыс. человек", - сказал он. Котяков добавил, что с начала восстановительного процесса удалось увеличить число занятых на 644 тыс. граждан.

Ситуация с безработицей остается сложной в республиках Коми и Марий Эл, Алтайском крае и Псковской области, отметил министр.

"В 17 регионах допандемические показатели по числу занятых уже достигнуты. В 40 субъектах численность занятых восстанавливается по прогнозу или с небольшим опережением. <...> Но в четырех регионах ситуация сложная. Здесь мы видим плохую динамику по достижению целевых показателей, и также мы видим - общее количество занятых снижается <...>. Это республики Коми и Марий Эл, Алтайский край и Псковская область", - сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.