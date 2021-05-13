Минтруд предложил распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года. Об этом в четверг заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, сейчас число официально зарегистрированных безработных россиян моложе 25 лет составляет 156 тыс. человек, при этом 15 тыс. - это выпускники прошлого года, часть из которых встала на учет после 1 января 2021 года.

"Именно они нуждаются в помощи в получении первого места работы. Поэтому предлагаем распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года, которые не нашли постоянную работу, встали или встанут на учет уже после 1 января 2021 года", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.