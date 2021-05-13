Псковские власти снизят цену газа в баллонах для населения в 1,5 раза после жалоб жителей

ПСКОВ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области снизят более чем в 1,5 раза стоимость газа в баллонах для населения после жалоб жителей, которые в последние месяцы были вынуждены приобретать такие баллоны по цене в 1 400 рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

Ранее на сайт губернатора Михаила Ведерникова поступил ряд обращений от граждан, которые были возмущены непомерно высокими ценами на газ в баллонах. Для Псковской области тема газификации является крайне актуальной. В регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, по этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. По оценке "Газпрома", уровень газификации региона - 44,2%, что существенно ниже среднероссийского значения в 70,1%. По данным псковских чиновников, регион газифицирован на 54,5%.

"С 1 января прошлого года было отменено регулирование цены доставки баллона потребителю. Стоимость баллона с этого момента включала в себя цену на сжиженный газ, реализуемый без доставки до потребителя, и цену доставки, определяемую организациями самостоятельно. По состоянию на апрель текущего года стоимость баллона с доставкой определена "Псковтрансгазом" в размере порядка 1,4 тыс. рублей, "Союзом" - 1,1 тыс. рублей. В Комитете по тарифам и энергетике находятся материалы, представленные "Псковтрансгазом", для утверждения цены на сжиженный газ, реализуемый в баллонах с доставкой. Для населения она составит 875 рублей. "Союз" планирует представить в ближайшее время документы для утверждения цены. У них она составит 817 рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, разница между экономически обоснованной ценой и ценой для населения будет возмещаться газоснабжающим организациям из областного бюджета. На территории Псковской области продажей сжиженного газа в баллонах по регулируемым ценам занимаются две газоснабжающие организации - "Псковтрансгаз" и "Союз". "Глава региона по итогам доклада поручил проконтролировать снижение цены и ее соблюдение на территории региона", - говорится в сообщении.