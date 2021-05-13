Бизнес-сообщество Москвы предложило упростить трудоустройство несовершеннолетних

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Бизнес-сообщество Москвы предложило ряд инициатив для упрощения трудоустройства несовершеннолетних, например, увеличить продолжительность их рабочего времени, разрешить привлекать их в выходные дни и ночное время. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

"Детский труд сегодня жестко регламентирован законодательством в части защиты прав несовершеннолетних. Предприниматели, которые нанимают юных сотрудников либо берут в партнеры юных бизнесменов, серьезно рискуют: за небольшие нарушения они могут понести ответственность вплоть до уголовной. В такой ситуации сами несовершеннолетние теряют возможность раннего старта успешной и яркой бизнес-карьеры", - сказала она.

По ее словам, сегодня очевидна необходимость медиатора между предпринимательским сообществом и институтами защиты прав ребенка, чтобы создать новые законодательные инициативы, усиливающие защиту бизнеса, но одновременно уважающие детское право на труд. Минеева отметила, что готова взять на себя роль медиатора.

Бизнес-омбудсмен рассказала, что деловое сообщество столицы предложило ряд инициатив в части трудоустройства несовершеннолетних, которые войдут в ежегодный доклад мэру города Сергею Собянину.

Так, предлагается увеличить продолжительность максимального времени ежедневной работы для несовершеннолетних. "В школе, например, объем нагрузки или практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. Соответственно, несовершеннолетний в силах работать не в меньшем объеме", - пояснила Минеева, уточнив, что сейчас на работе установлен порог для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю, до 18 лет - не более 35 часов в неделю.

Также предлагается по согласованию с несовершеннолетним работником и его представителем разрешить работать в выходные дни и ночное время (при условии физической и физиологической готовности ребенка). Такой график востребован, например, у киберспортсменов, уточнила бизнес-омбудсмен столицы. Помимо этого, бизнес предлагает снизить порог полной дееспособности для предпринимателей до достижения 18 летнего возраста.

Сферы деятельности

Реализация этих инициатив, как считает Минеева, ускорит развитие и усилит эффективность семейного бизнеса.

Она напомнила, что несовершеннолетние сегодня становятся фактически профессионалами во многих сферах. Это киберспорт, программирование, веб-дизайн, блогерство, ведение соцсетей, ивент-индустрия, дизайн, индустрия активного спорта, народные и исторические промыслы, занятость в семейном бизнесе.

По ее мнению, это вполне "взрослые" сферы деятельности. Сегодня молодые предприниматели столицы возраста около 25 лет составляют порядка 10% от всего числа бизнесменов столицы, это около 50 тыс. человек. Востребованность детского труда подтверждает и снижение возраста для самозанятых до 16 лет.