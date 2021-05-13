Минпромторг заявил, что доля отечественного промышленного ПО составляет 23%

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Доля зарубежных программных продуктов в промышленности России на данный момент составляет около 77%, отечественных - не превышает 23%, сообщил заместитель директора Департамента цифровых технологий Минпромторга России Иван Кузьменко на выездной стажировке Минпромторга РФ по программе "Федеральная практика" в Челябинске в четверг.

"Доля [отечественного] промышленного программного обеспечения составляет 23%", - сказал Кузьменко.

Он пояснил ТАСС, что в промышленности есть и положительные примеры - доля отечественных программных продуктов в системе класса ERP (система управления производством) составляет 67%. "Но есть и другие примеры, например, системы CAE (cистемы инженерного анализа - прим. ТАСС). Здесь в основном американские и иные решения используются на отечественных мероприятиях, мы эту [проблему] видим и над этим работаем", - пояснил Кузьменко.

Выездная стажировка по программе "Федеральная практика" для органов исполнительной власти и промышленных предприятий с участием директоров департаментов Минпромторга РФ, представителей госкорпораций, федеральных и региональных институтов развития проходит на площадке индустриального парка "Станкомаш" в Челябинске с 13 по 14 мая.