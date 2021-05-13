Шины для инвалидных колясок могут исключить из маркировки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Шины для инвалидных колясок предлагается исключить из маркировки из-за особенностей их реализации. Об этом ТАСС сообщил руководитель товарной группы "Шины" оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Кирилл Волков.

Ранее Минпромторг опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства, согласно которому предлагается исключить из цифровой маркировки шины для инвалидных колясок.

"Оператор системы маркировки приветствует решение Минпромторга. В рамках проведения рабочих групп и постоянного диалога с бизнес-сообществом были получены предложения от производителей и импортеров исключить из системы маркировки шины для кресел-колясок: данные шины по своим особенностям схожи с велосипедными, которые по результатам проведенного эксперимента были исключены из маркировки в связи с технологическими особенностями. Эти товары поставляются в основном для производства готовых изделий и практически не реализуются на открытом рынке", - сказал Волков.

Он также сообщил о том, что благодаря работе оператора с представителями бизнес-сообщества определена необходимость исключения из маркировки кода, относящегося к полупневматическим и сплошным шинам. По словам Волкова, эта мера позволит исключить разночтения нормативных документов и упростит работу шинного бизнеса.

"В ходе регулярно проводимых на площадке Минпромторга проектно-экспертных групп данные предложения донесены до регулятора, вместе с бизнес-сообществом было выработано решение об исключении этих позиций из требований к обязательной маркировке шин", - заключил он.

Обязательная маркировка шин началась в России 1 ноября 2020 года.