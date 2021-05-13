Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила взломавшим ее хакерам почти $5 млн выкупа

ТАСС, 13 мая. Подвергшаяся кибератаке американская трубопроводная компания Colonial Pipeline выплатила хакерам выкуп в размере около $5 млн, чтобы вновь получить доступ к своим данным. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, руководство компании заплатило злоумышленникам 7 мая, спустя несколько часов после взлома. Получив средства, хакеры передали Colonial Pipeline ключ для расшифровки данных, чтобы восстановить нарушенную работу систем.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. В результате этого нападения компания была вынуждена временно приостановить свою работу.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники информировала, что Colonial Pipeline выкуп платить не намерена.

В среду компания объявила о возобновлении работы в штатном режиме после почти недели простоя из-за кибератаки.