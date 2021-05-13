Инвестор восстановит обанкротившийся завод в Кургане

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Орловский инвестор - ООО "Модуль Сервис" - возобновит к концу года производство на заводе цветного литья в Кургане, который находился в банкротстве. Долг по зарплате перед работниками в размере 17,5 млн рублей будет полностью погашен в июне, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора Курганской области.

Предприятие занималось производством дверной фурнитуры и декоративных изделий. В 2018 году завод был признан банкротом.

"В Кургане возобновляет работу завод цветного литья, <...> уже долгое время находившийся в банкротстве. Сегодня, 13 мая, состоялась рабочая встреча заместителя губернатора по экономической политике Владимира Архипова с генеральным директором ООО "Модуль Сервис" Сергеем Воробьевым, это предприятие из города Орел стало инвестором обанкротившегося актива. На встрече его руководитель подтвердил, что планирует возобновить производство уже к концу года. Очень важно, что в результате продажи активов уже в июне будет полностью погашена задолженность по зарплате завода-банкрота, а это 17,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Архипов пообещал содействие в работе предприятия. "Нам очень важно перезапустить производство, поэтому вместе с банком, держателем актива, мы искали инвестора для предприятия. "Модуль Сервис" - хорошее профильное предприятие, они также выпускают фурнитуру для мебели, но рассматривают и иные предложения в связи с изменяющейся конъюнктурой рынка", - цитируют его в пресс-службе.

ООО "Модуль сервис" работает на рынке с 2005 года, осуществляет полный цикл производства корпусной мебели, торгового оборудования, мебельных фасадов, фурнитуры и другого.