На субсидирование чартеров в России в 2021 году выделят 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. На субсидирование чартеров по 12 направлениям в РФ в 2021 году будет выделено 1,2 млрд рублей, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы хотим, чтобы туристы, которые мечтают посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, смогли сделать это по конкурентной цене. Уже в этом году мы запустим не менее 12 таких чартерных направлений, по которым стоимость отдыха будет снижена для туристов в среднем в два раза. В этом году на это будет выделено 1,2 млрд рублей", - сказала она.

Кроме того, правительство уже приняло решение о выделении 5 млрд рублей в 2021 году на программу детского туристического кешбэка, а также 1 млрд рублей на компенсации туроператорам за вывозные рейсы из Турции, напомнила она.

Программа детского туристического кешбэка, как ожидает Ростуризм, заработает до конца мая. С момента старта родители смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат средств на карточку "Мир". Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

"Предельную сумму мы рассчитывали, ориентируясь на среднюю стоимость детских лагерей именно на море. Мы хотим в этом году поддержать и тех родителей, которые не имеют никаких льгот, и на коммерческой основе, за свои деньги, приобретают путевки в детские лагеря. Также возвратом смогут воспользоваться и те семьи, у которых есть сертификат на льготу для детского отдыха. Они смогут получить возврат половины той суммы, которую доплатят к сертификату сами", - отметила Догузова.