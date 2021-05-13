В Анапе почти в семь раз увеличат долю сельхозземель под виноградники

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Власти Анапы в новом разрабатываемом генеральном плане муниципалитета намерены первыми в России закрепить статус виноградопригодных земель. Отведенные под виноградники территории увеличат с 4,5 тыс. до 30 тыс. га, сообщил мэр Анапы Василий Швец в ходе пресс-конференции в четверг.

В декабре 2020 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края присвоили статус особо ценных сельхозугодий землям под чайными плантациями и виноградниками, чтобы предотвратить их нецелевое использование, что будет способствовать развитию данных отраслей сельского хозяйства в регионе. В Анапе были случаи застройки виноградопригодных земель.

"Наш генплан города Анапы, который мы сейчас разрабатываем, первый в России, кто официально зафиксирует статус виноградопригодных земель в развитие федерального закона. Из 100 тыс. га территории всей Анапы больше половины - 60 тыс. - это сельское хозяйство. Не меньше 30 тыс. га у нас будет виноградопригодных земель. Сегодня под освоение виноградниками [выделено] 4,5 тыс. га", - сказал Швец.

Он добавил, что для Анапы виноградарство и виноделие являются приоритетными отраслями экономики, в городе имеется для этого большой потенциал, также в Анапе планируют создать центр винного туризма.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В регионе более 20 сельхозпроизводителей имеют лицензию на производство и розничную продажу алкоголя.