Россельхознадзор запретил поставки птицеводческой продукции из Мали

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор запретил поставки живой птицы и птицеводческой продукции из Республики Мали из-за ситуации с гриппом птиц в стране. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц в некоторых государствах Россельхознадзор предпринимает меры по недопущению заноса этого заболевания в Россию. Для обеспечения биологической безопасности страны служба вводит ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по болезни территорий. Так, с 13 мая Россельхознадзор вынужден ввести временный запрет на поставки в Россию указанной продукции из Республики Мали", - отмечается в сообщении.

Кроме того, введен запрет на поставки данной продукции из административной территории Австрии - федеральной земли Верхняя Австрия, а также из района Ваймарер-Ланд (федеральная земля Тюрингия) Германии.

Аналогичные ограничения были введены с 6 мая в отношении ввоза на территорию Российской Федерации птицепродукции из департамента Нижний Рейн Франции.

Из указанных стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы, добавили в ведомстве.