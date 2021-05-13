Эксперты назвали умеренный рост практически единственным сценарием для экономики России

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сценарий умеренного роста становится единственно возможным для российской экономики при условии, что не произойдет каких-либо глобальных негативных макроэкономических событий. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики "Комментарии о государстве и бизнесе".

"Если неожиданно не прилетит "черный лебедь", сценарий выхода на траекторию умеренного роста представляется едва ли не единственно возможным для российской экономики", - отмечают эксперты.

Как говорится в исследовании, в апреле отмечен рост новых заказов на производство продукции; выросли также цены на нефть и фондовый индекс РТС. "Некоторое ослабление реального эффективного курса рубля также повысило конкурентоспособность продукции, идущей на экспорт", - считают эксперты.

В целом в ближайшие месяцы, по оценке аналитиков ВШЭ, можно ожидать уверенного восстановительного роста всей экономики. "В целом экономика России постепенно восстанавливается. Предприниматели и население оценивают риски, связанные с третьей волной пандемии COVID-19, все более оптимистично и соответствующим образом выстраивают свое поведение. В отсутствие негативных макроэкономических шоков вероятность позитивного сценария следует признать высокой", - пишут эксперты ВШЭ.