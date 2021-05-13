Объем экспорта немецких товаров в Россию вырос в марте на 11,3%

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Товарообмен между ФРГ и Россией в марте впервые в текущем году вырос: объем экспорта германской продукции в РФ увеличился в этом месяце на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт из РФ вырос на 13,6%. Об этом сообщила в четверг Германо-российская внешнеторговая палата.

"Это обнадеживающий сигнал о том, что германо-российская торговля, несмотря на сложную политическую ситуацию, санкции и коронавирус, снова восстанавливается", - отметил президент палаты Райнер Зеле. Он отметил, что Россия входит в 15 крупнейших торговых партнеров Германии. "Важно поддерживать и расширять экономические отношения с самой большой страной на планете", - подчеркнул он.

По словам Зеле, германские инвесторы и в условиях кризиса "делают ставку на российский рынок". AHK рассчитывает на рост инвестиций бизнеса ФРГ в экономику России, несмотря на карантин.