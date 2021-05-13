Кабмин поддержал законопроект о переходе на электронный документооборот

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании поддержало законопроект об электронном документообороте, который устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением юридической значимости. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Второй системный законопроект был поддержан правительством - законопроект об электронном документообороте", - сказал министр.

Он отметил, что законопроект устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости, а также создает правила для их долгосрочного хранения. Это касается как документов для бизнеса, так и для органов власти всех уровней, указал Решетников.

"Это будет касаться практически 99% документов, их можно будет перевести в электронный вид, и дальше срок их хранения [бумажных документов] сокращается до одного года", - сказал он.

Кроме того, законопроект, по словам главы МЭР, решает проблему уже существующих электронных документов, по которым истекает срок действия электронной подписи. "Мы исходим из того, что это один из фундаментов цифровой трансформации документооборота в стране", - подчеркнул министр.

"Принятие законопроекта позволит компаниям существенно снизить затраты на физическое хранение документов на бумаге. Речь идет о миллиардах рублей ежегодно", - добавил он.