Кабмин не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство РФ не планирует продлевать соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые истекают 1 июня. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Нет, на сегодняшний день нет", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о планах по продлению этих соглашений.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Согласно соглашениям, отпускные цены на заводах-производителях должны быть на сахар не выше 36 рублей, на масло подсолнечное - не выше 95 рублей. В рознице цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на масло - не более 110 рублей.

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.