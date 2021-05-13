Решетников считает, что годовая инфляция в России вышла на "плато"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития сохраняет свой прогноз по годовой инфляции в РФ в 4,3%, сейчас она вышла на "плато", после которого снизится, сообщил журналистам глава министерства Максим Решетников.

"Скачки [инфляции] по началу мая - они не показательны, поскольку праздники, более того, у нас сейчас база достаточно рваная... Поэтому сейчас делать выводы ни по текущим недельным данным, ни по годовым в общем и целом преждевременно. Пока я могу сказать, что все идет по тому графику, как мы где-то 2,5 месяца назад для себя спланировали. В марте у нас было 5,8%, потом мы спустились. Сейчас мы прогнозируемо чуть-чуть приподнялись и на этом плато мы будем находиться определенное время и колебаться, а дальше пойдет снижение. Пока наш прогноз на конец года - 4,3%. И мы идем ровно по этому графику", - сказал министр.

Решетников отметил, что недельная инфляция в РФ составила 0,13%. "Во-первых, говорить о том, что инфляция стала расти, преждевременно. Можно сказать предварительные цифры, что на второй неделе она снизилась, 0,13% она сейчас у нас", - сказал он.

Согласно данным Росстата, инфляция в России за период с 5 по 11 мая составила 0,1%.