{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россельхознадзор разрешил 30 предприятиям Азербайджана поставлять помидоры в Россию

Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор с 14 мая разрешает поставки помидоров с 30 предприятий Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 14 мая 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 30 азербайджанских предприятий", - отмечается в сообщении. В ведомстве пояснили, что решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщалось ранее, с 10 декабря 2020 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджанской Республики в связи с неоднократными обнаружениями в плодоовощной продукции карантинных для стран - членов ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck).

Теги
Россия
Посол Белоруссии в Китае ознакомился с инвестиционным потенциалом провинции Хайнань
Также дипломат обсудил возможности сотрудничества в сфере образования
Читать полностью