Офис президента Украины предложит наблюдательному совету "Нафтогаза" продолжить работу

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Офис президента Украины намерен предложить наблюдательному совету "Нафтогаза Украины", все члены которого подали в отставку после смены руководства компании, продолжить работу. Об этом в четверг сообщил глава офиса Андрей Ермак.

"13 мая на встрече с наблюдательным советом компании с участием чиновников всему наблюдательному совету будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления "Нафтогаза" (Юрием Витренко - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Уточняется, что совет будет работать до проведения конкурса по избранию нового состава.

Ермак также сообщил, что был подписан контракт на 12 месяцев с новым главой компании Юрием Витренко.