Xiaomi представила в России флагман Mi 11

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Китайская корпорация Xiaomi представила в России свой флагманский смартфон Mi 11, оснащенный системой из трех камер со 108-мегапиксельным основным сенсором. Презентация состоялась на мероприятии компании в Москве.

Система из трех камер, включает помимо основной 108-мегапиксельной широкоугольной камеры 13-мегапиксельную ультраширокоугольную и 5-мегапиксельную телемакрокамеру. На передней панели расположена 20-мегапиксельная фронтальная камера. Также в смартфоне есть специальные режимы съемки в один клик.

Mi 11 также получил 6,81-дюймовый AMOLED DotDisplay с ультравысоким разрешением WQHD+ и 10-битными цветами. По словам производителя, все это обеспечивает максимальную четкость, естественность цветопередачи и плавность изображения на экране.

Кроме того, Mi 11 стал первым в мире смартфоном, получившим новейший процессор Qualcomm Snapdragon 888, что позволяет работать устройству, например, с ресурсоемкими играми без существенного нагревания. Аккумулятор имеет емкость 4600 мАч с возможностью беспроводной подзарядки.

Новинка будет доступна в четырех цветовых вариантах: лазурно-голубой, полуночный серый, облачный белый и специальное издание с автографом основателя Xiaomi Лэй Цзюня. На российском рынке будет продаваться версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти по цене 85 990 рублей. Предзаказ стартует 14 мая, с 21 мая приобрести смартфон можно будет в следующих розничных сетях: Mi.com, розничные магазины Xiaomi, МВидео, Эльдорадо, DNS, Связной, МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2, Ноу-Хау, Технопарк, Aliexpress Tmall, Ситилинк, РБТ, OZON и Wildberries.

Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G

Также в рамках презентации Xiaomi представила остальные смартфоны из флагманской линейки - Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G. Их особенностью стали сверхтонкий и сверхлегкий корпуса: Mi 11 Lite имеет толщину 6,81 мм и вес 159 г, таким образом являясь одним из самых легких и тонких смартфонов на рынке. Оба устройства получили сверхтонкие рамки вокруг 6,65-дюймового дисплея AMOLED DotDisplay.

Смартфон Mi 11 Lite 5G оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 780G 5G Mobile Platform, который предлагает больше мощности и скорости благодаря 5-нанометровому техпроцессу и технологии жидкостного охлаждения LiquidCool. Модель Mi 11 Lite получила чипсет Qualcomm Snapdragon 732G, построенный на 8-нанометровом техпроцессе и также получивший технологию LiquidCool.

Оба смартфона включают в себя систему из трех камер с основной 64-мегапиксельной. Дополняют его 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 5-мегапиксельная телемакрокамера.

Mi 11 Lite 5G будет продаваться в цветовом варианте трюфельный черный, тогда как Mi 11 Lite - в цветах мармеладно-голубой, персиково-розовый и чернично-черный. Оба смартфона будут доступны в конфигурации 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти по цене 30 990 рублей за Mi 11 Lite и 37 990 рублей за Mi 11 Lite 5G.

Продажи обеих новинок стартуют 14 мая в торговых сетях Mi.com, розничные магазины Xiaomi, МВидео, Эльдорадо, DNS, Связной, МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2, Ноу-Хау, Технопарк, Aliexpress Tmall, Ситилинк, РБТ, OZON и Wildberries.

Новый фитнес-браслет

Кроме того, российской аудитории показали новую модель фитнес-браслета Mi Smart Band 6. Он получил полноэкранный дисплей AMOLED с 1,56 дюйма и поддержку 30 видов упражнений.

Браслет способен автоматически определять 6 видов спортивных активностей, а также отслеживать уровень кислорода в крови. На одном заряде устройство может работать до 14 дней. Стоимость Mi Smart Band 6 составит 3 990 рублей, в период с 14 по 20 мая будет действовать специальная цена - 3 490 рублей. В продажу новинка поступит 14 мая.

О рынке смартфонов

По данным аналитической компании Canalys за первый квартал текущего года, лидером рынка стала корпорация Xiaomi, на долю которой пришлось 32% от всех поставок смартфонов в Россию. На втором месте - корейская Samsung с 27%. Далее идут китайский бренд Honor (10%), Apple (9%) и китайский бренд Realme (4%).