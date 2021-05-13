"Аэрофлот" с июня запустит тестирование цифрового проездного на рейсах в Лондон

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с июня планирует запустить тестирование цифрового проездного IATA Travel pass на рейсах из Москвы в Лондон. Об этом гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов сообщил в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Аэрофлот" входит в число компаний, которые готовы апробировать этот проект (IATA Travel pass - прим ТАСС). Где-то, наверное, с середины июня запускаем пилотный проект по направлениям Москва - Лондон. Тестировать будем около трех недель. Будет тестироваться возможность занесения информации в этот pass от лаборатории, которые выбраны как IATA в Великобритании, так и "Аэрофлотом" в России", - сказал он.

Гендиректор уточнил, что тестирование будет проводиться на сотрудниках компании. "Это будут наши сотрудники, которые должны на себе пройти все необходимые инстанции и посмотреть, как это работает", - уточнил он, отвечая на вопрос, кто будет тестировать приложение.

Ранее Полубояринов сообщал, что внедрение цифрового проездного может помочь восстановлению рынка авиаперевозок.

С 15 марта авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта, в которое загружаются сведения о вакцинации пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител. Приложение IATA пока действует на рейсах из Сингапура в Лондон.

IATA Travel Pass включает четыре модуля, позволяющих путешественникам, в частности, получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну. При помощи цифрового проездного клиенты смогут найти данные о центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления. Кроме того, путешественники смогут получить сертификат о прохождении тестирования и вакцинации и впоследствии предъявить его соответствующим авиакомпаниям и контролирующим органам.