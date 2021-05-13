ФРС прогнозирует, что инфляция в США превысит целевые 2% в 2021 и 2022 годах

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Инфляция в США превысит 2% в 2021 и 2022 годах, однако в более длительной перспективе останется в пределах этого уровня. С таким прогнозом выступил в четверг член Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер на конференции по вопросам торговли, проходящей в видеоформате в Филадельфии (штат Пенсильвания).

"Я ожидаю, что инфляция превысит 2% в этом и следующем годах, - сказал он. - После этого мы должны вернуться к нашей цели (в 2% - прим. ТАСС). На мой взгляд, в таких колебаниях нет ничего страшного - наша система устроена таким образом, чтобы игнорировать умеренные скачки инфляции на протяжении какого-то времени". "<...> Долгосрочные ожидания остаются на уровне 2%", - добавил он.

По мнению Уоллера, разгоняющие инфляцию факторы не являются долгосрочными. Главными такими факторами названы масштабные вливания в оборот федеральных средств, проблемы с логистикой вследствие перезапуска американской экономики, а также вызванные этим рост цен на нефть и повышение расходов домохозяйств.

Опасения относительно возможности резкого роста инфляции из-за высоких расходов правительства и влияния этих процессов на макроэкономические показатели появляются в экономических кругах Соединенных Штатов регулярно на фоне восстановления экономики. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен не исключила, что рост инфляции может привести к повышению процентной ставки ФРС. Йеллен признала, что сама бы этого не хотела.