ФРС заявила, что рост ВВП США во II квартале может достичь 8% в годовом исчислении

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Рост ВВП США во втором квартале 2021 года в годовом исчислении может достичь 8%. С такой оценкой выступил в четверг член Совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер на конференции по вопросам торговли в Филадельфии в видеоформате.

"Первоначальные оценки роста ВВП в первом квартале 2022 года в годовом исчислении составили 6,4%, превзойдя показатель первого квартала 2020 года, пока еще не ударила в полную силу пандемия. Рост во втором квартале, вероятно, достигнет 8%, и есть достаточные основания ожидать, что этот тренд по ВВП может сохраняться до конца 2021 года", - сказал он.

Уоллер отметил, что предыдущие не очень благоприятные данные относительно темпов восстановления рынка труда и вероятность скачка инфляции не являются долгосрочными устойчивыми трендами, способными подорвать восстановление экономики.

В начале апреля Международный валютный фонд улучшил прогноз по темпам роста ВВП США в текущем году до 6,4%. Позднее президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс сообщил, что рост ВВП США в результате восстановления после пандемии в 2021 году может превысить 7% впервые с 1984 года.