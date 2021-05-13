Власти Анапы обратились в ФАС после роста цен на отдых в нескольких отелях курорта

АНАПА, 13 мая. /ТАСС/. Администрация города-курорта Анапа обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) после выявления фактов роста цен на отдых в некоторых отелях города после отмены авиасообщения с Турцией. Об этом журналистам сообщил мэр Анапы Василий Швец.

В РФ с 15 апреля до 1 июня ограничили регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, эксперты отрасли заявляли, что это может привести к росту цен на основных российских курортах - в Крыму и Краснодарском крае. Крым за майские праздники принял более полумиллиона туристов - это рекорд за весь постсоветский период, турпоток в Краснодарский край превысил 680 тыс. отдыхающих.

"Действительно, Анапа сегодня бьет все рекорды по посещению, по количеству отдыхающих. Сказать, что в Анапе сильно взлетели цены - нет, хотя ими спекулируют. Действительно, такое мы замечаем. И здесь мы обращаемся и в Антимонопольную службу для того, чтобы на это реагировать", - сказал Швец.

Он также отметил, что администрация Анапы предпринимает усилия для того, чтобы сделать курорт доступным для всех слоев населения.

"Я за то, чтобы Анапа была доступным курортом для всех слоев населения. Как для тех, кто зарабатывает 30 тыс. рублей в месяц, так и для тех, кто зарабатывает 3 млн рублей. Мы должны такой отдых предложить. Однозначно в Анапе должна быть инфраструктура для комфортного доступного пребывания всех жителей нашей страны", - акцентировал глава города.

Анапа - один из популярных курортов Краснодарского края. Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.