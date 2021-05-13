Торги на Нью-Йоркской бирже завершились ростом

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 0,8 - 1,2% после резкого падения на 2 - 2,5% днем ранее.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 433,79 пункта (1,29%) и остановился на отметке 34 021,45 пункта. Индекс S&P 500 набрал 49,46 пункта (1,22%) и оказался на отметке 4 112,50 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 107,51 пункта (0,83%), до 13 109,15 пункта.

Как отмечают эксперты, после позитивной динамики, которая начала проявляться с начала торговой сессии на фоне публикации данных об улучшении ситуации на рынке труда в США, многие инвесторы вновь обратили внимание на акции технологических компаний, котировки которых снижались с начала недели: за четверг акции Facebook выросли на 0,7%, американская корпорации Alphabet набрала за торговую сессию 1,3%. "Распродажи на рынке - это хорошее время для покупки технологических акций: для многих инвесторов это возможность купить что-то дорогое с небольшой скидкой", - приводит газета The Wall Street Journal слова Салмана Бэйга, отвечающего за инвестиции в компании Unigestion.

К 16:15 по времени Восточного побережья США (23:15 мск) цена поставок нефти марки WTI в июне снизилась на $1,97 (3,00%), до $63,75.